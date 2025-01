Sport.quotidiano.net - A Cittadella il Mantova punta alla prima vittoria esterna. Formazioni e diretta tv

La sfida trasi preannuncia tanto delicata quanto aperta a ogni soluzione. Entrambe le contendenti sono decise ad allontanarsi il più possibile dzona calda della classifica di serie e chiedono proprio al confronto diretto i punti necessari per aumentare il vantaggio sulle pericolanti. Un discorso che vale in modo particolare per la squadra di Possanzini, reduce dal combattuto 2-2 di Cosenza e decisa a conquistare, finalmente, lain trasferta della stagione. “Ci attende una gara complicata come del resto lo sono tutte in questo campionato – è la presentazione del tecnico virgiliano che, scontata la squalifica, ritroverà il suo posto in panchina – Noi siamo comunque fiduciosi perché stiamo lavorando bene come ha dimostrato, del resto, la reazione che i ragazzi hanno avuto a Cosenza.