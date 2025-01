Puntomagazine.it - Valle del Sabato: I Carabinieri intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali

nelladel: operazioni contro il traffico di droga, violazioni al Codice della Strada e prevenzione dei furti in abitazioneIl Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato le attività di controllo nelladel, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.Le operazioni vedono il coinvolgimento delle pattuglie della Compagniadi Solofra, supportate da squadre della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’11° ReggimentoPuglia edel NucleoCinofili di Sarno.Nel corso di tali servizi sono stati controllati centinaia di veicoli e automobilisti, con perquisizioni e sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada, che hanno portato anche a fermi amministrativi.