Until Dawn | Fino all’Alba – il trailer del film l’horror ispirato al celebre videogioco

Le prime immagini di, l’attesissimotratto dall’omonimodi PlayStation Studios, promettono una nuova esperienza horror ricca di tensione e adrenalina. Diretto da David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation, Shazam!), ilsarà nelle sale italiane a partire dal 24 aprile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.Ecco ilUn cast stellare per un survival horror cinematograficoNel cast troviamo:Ella Rubin nel ruolo della protagonista CloverMichael Cimino (Love, Victor)Odessa A’zion (Hellraiser)Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell e Peter Stormare (Constantine, John Wick – Capitolo 2).Ilè scritto da Blair Butler (The Ceremony – Invito mortale) e Gary Dauberman (Annabelle, The Nun, It).