Treni, FS annuncia più vigilanza, telecamere e presidi di tecnici

Roma, 16 gen. (askanews) – “Il Gruppo FS sta fornendo tutti gli elementi utili alle autorità competenti in merito ai guasti e alle anomalie registrate nei giorni scorsi”. E “al fine di limitare il ripetersi di tali anomalie”, afferma la società con un comunicato “ha già pianificato una serie di azioni a protezione dell’infrastruttura e a garanzia della funzionalità mettendo in campo centinaia di operativi”. Azioni, si legge, con cui intende intensificare la sicurezza/nelle stazioni e nei punti nevralgici dell’infrastruttura; ottenere un incremento delledi sicurezza; aumentare ilo didi Rfi etalia per rendere più tempestivo l’intervento in caso di nuove anomalie. “L’azienda ringrazia i propri dipendenti e quelli dell’indotto per il loro incessante lavoro atto a garantire il servizio nonostante l’elevato numero di cantieri attivi , che caratterizzano il piano di investimenti del PNRR e il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie.