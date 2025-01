Liberoquotidiano.it - Transizione e diplomazia economica: la lezione di Abu Dhabi

Rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia attraverso lagreen: è questo l'obiettivo ambizioso ma realistico che il Governo Meloni sta perseguendo con un'agenda strutturata e una chiara visione politica. L'Italia si muove come Sistema-Paese e lo fa attraverso la, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato. Se si riavvolge il nastro e si mettono in fila i passi politico-diplomatici compiuti nei mesi passati — il Piano Mattei, il G7 di Borgo Egnazia e la visita di Abudi ieri, per citare solo alcuni esempi — emerge chiaramente uno schema organico, in cui spicca la stessa prospettiva: riaffermare la centralità del nostro Paese per proiettarlo nello scenario globale con un ruolo da protagonista. L'“AbuSustainability Week 2025,” che da oltre quindici anni promuove l'interazione tra Paesi e i principali player locali nel campo dello sviluppo sostenibile, è stata l'occasione per ribadire che la linea tracciata è quella da seguire.