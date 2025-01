Puntomagazine.it - Torre Annunziata, Cuccurullo: “Al via i nuovi servizi cimiteriali”

. Affidati per due anni a una società esterna la cura del verde, i lavori di manutenzione, idi portierato e idi polizia mortuariaL’Amministrazione Comunale ha esternalizzato la gestione deidel cimitero di. L’affidamento è arrivato al termine di un lungo iter procedurale che garantirà al Comune la realizzazione di tutti iper i prossimi 24 mesi. A diffondere la notizia una comunicazione del Sindaco, giunta ieri in redazione.“Con questa scelta diamo continuità alla cura del cimitero comunale – afferma l’assessore al cimitero Daniele Carotenuto – dando così dignità a un luogo sacro dove riposano i nostri cari, garantendo a chi si reca per pregare i propri defunti, di trovare delle aree curate e manutenute”.