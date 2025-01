Nonsolo.tv - Tinder, come funziona lo shadowban? Come puoi accorgerti che non puoi più matchare?

Hai riempito il tuo profilo di foto accattivanti, creato una bio degna di un copywriter esperto e affinato la tua tecnica di swipe, ma l’inbox rimane un deserto? Non è sfortuna: potresti essere caduto nella rete invisibile di unosu. Questo fenomeno subdolo e frustrante trasforma il tuo profilo in un’entità fantasma, attiva solo per te stesso.fare tutto quello che facevi prima: swipare, inviare messaggi e aggiornare il profilo. Ma per gli altri utenti, semplicemente non esisti.In questo articolo spiegheremoriconoscere uno, le cause più comuni, e soprattuttouscirne.Che cos’è unosu?Unsuè la punizione segreta per chi infrange le regole, agisce in modo sospetto o viene ripetutamente segnalato. A differenza di un ban tradizionale, non riceverai notifiche o avvisi.