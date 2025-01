Inter-news.it - Sucic nuovo obiettivo dell’Inter. Quel paragone che evoca lieti ricordi

Petarè ilper il suo centrocampo. Il calciatore della Dinamo Zagabria rappresenta un profilo che rimanda con forza a un croato che ha fatto benissimo in nerazzurro.LA NOTIZIA – Petarè sul taccuinoper rinforzare la sua mediana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore della Dinamo Zagabria potrebbe arrivare a gennaio, in particolare alla luce dei problemi a centrocampo del club nerazzurro. Il suo profilo ricordalo di Marcelo Brozovic, connazionale del quale condivide la capacità di creare gioco attraverso passaggi veloci ai compagni e lanci lunghi per gli attaccanti liberi in zona avanzata. In attesa di seguire l’evoluzione di tale situazione di mercato, la mossa dei meneghini testimonia come l’Inter sia consapevole dell’esigenza di intervenire a centrocampo per far fronte agli innumerevoli impegni che restano da affrontare in questa stagione.