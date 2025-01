Game-experience.it - State of Play, il nuovo evento è in programma a Febbraio 2025, secondo un noto insider

Sony Interactive Entertainment sembra pronta a tornare sotto i riflettori con il prossimoof, previsto perun.Nello specifico l’indiscrezione in questione arriva dal celeberrimo leaker NateDrake (grazie alla segnalazione di PushSquare), già famoso per la sua affidabilità e per aver recentemente anticipato correttamente l’annuncio di Nintendo Switch 2. La notizia è stata suggerita con una risposta criptica su Twitter, ma l’idea di unnon sorprende: Sony ha abituato i fan a presentazioni in questo periodo negli ultimi quattro anni.quanto riportato, l’potrebbe dare ampio spazio a due dei titoli più attesi del: Death Stranding 2: On the Beach, il sequel della serie targata Hideo Kojima, e Ghost of Yotei,titolo di Sucker Punch.