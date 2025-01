Sport.quotidiano.net - Serie D. Caos Riccione, lo United perde i pezzi. Saluta anche il portiere Kiri: l’ultimo dei titolari

Leggi su Sport.quotidiano.net

dei difensori, l’estremo, ha lasciato lo. Ieri mattina Tomas, iltitolare dei biancazzurri e baluardo finale della rosa che aveva iniziato la stagione, ha rescisso il suo contratto con la società della riviera. L’albanese classe 2005 aveva firmato con il club lo scorso agosto e ora, dopo il terremoto societario che ha investito la squadra,lui ha fatto le valigie. La storia trae losi è conclusa come quella dei suoi compagni, che dal cambio di dirigenza in poi hanno iniziato ad andarsene dalla riviera uno dopo l’altro, lasciando mister Cortellini, subentrato in panchina a Beoni, con una lista di soli under da schierare in campo durante i match. Losembra sempre di più un cantiere aperto, ma con lavori in corso che stentano a decollare.