Serie A Inter pari con Bologna 2-2 | Lautaro torna al gol

L’non va oltre un pareggio per 2-2 in casa contro il, nel recupero della 19^ giornata diA. Un risultato che consente ai nerazzurri di portarsi a -3 dal Napoli capolista, ma con una gara – quella contro la Fiorentina – ancora da recuperare. Punto prezioso per ildi Italiano, che sale all’ottavo posto con 30 punti e una gara in meno.Primo tempo elettrizzante, con ilche passa per primo in vantaggio al quarto d’ora con Santiago Castro, bravo a deviare in rete un tiro di Moro che spiazza Sommer. Il vantaggio rossoblù dura però appena tre minuti, perché l’trova ilcon Dumfries abile a ribadire in rete un tiro di Thuram respinto dal portiere. Gol convalidato dopo un check del VAR per un contatto ad inizio azione tra Bastoni e Odgaard, Pairetto convalida il gol.