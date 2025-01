Ilgiorno.it - Salvare il pianeta: dal Politecnico di Milano la dieta che fa bene alla Terra (e alle persone)

, 16 gennaio 2025 – Maria Cristina Rulli, ricercatrice del Glob3Science Lab deldiha guidato una ricerca sul modello alimentare globale ed ha creato unasalutare per ile per le. Lo studio raggiunge una riduzione del 78% del consumo d'acqua per produzione agricola sullae della 40% delle aree coltivate, prevedendo una redistribuzione intelligente delle colture su tutto il, sostenute da politiche adeguate ma anche previa accettazione e condivisione sociale. Seseguissero questo modello, riducendo gli alimenti di origine animale e aumentando quelli di origine vegetale, con solo un incremento di circa il 10%dell'export e di meno del 5% dei costi alimentari, ifici ambientali e nutrizionali sarebbero elevati. Lo studio ha avuto una tale risonanza ed apprezzamento che Rulli è stata insignita di un importante premio internazionale lo scorso 8 novembre 2024Nazioni unite mentre in questi giorni il suo studio è stato pubblicato su Nature Sustainability, il segmento Sostenibilità della prestigiosa rivista Nature.