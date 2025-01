Ilrestodelcarlino.it - Sabato tornano le Stori Sangiorgés. Sul palco 21 attori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel ‘paese del dialetto’ dove anche la toponomastica stradale riporta la doppia denominazione, sia in italiano che in lingua locale,dalle 21 si terrà la 19esima edizione della rassegna di poesia dialettale ‘Sangiorges’. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Anta Club Marino Saudelli’ presieduto da Giuliana Aniballi, col patrocinio del Comune, è in programma alla sala polivalente e sarà a ingresso gratuito. Sul, a declamare i loro versi, si alterneranno 21 autori, sia dei comuni limitrofi, che provenienti da fuori provincia. E accanto a loro si esibiranno, recitando i propri componimenti, anche gli alunni di quinta della scuola primaria di San Giorgio e Piagge. Ospite d’onore, il poeta fanese Elvio Grilli, molto legato a questa manifestazione. La serata, condotta da Giuliana Aniballi, la quale leggerà anche una poesia del giovane autore russo Svyatoslav Domarev, prevede intermezzi musicali eseguiti dalla cantante Elena Barbetta e da Alessandro Manieri (chitarra e voce).