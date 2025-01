Lapresse.it - Regione Marche, a Chiaravalle illustrato l’accorpamento delle scuole Montessori e Montalcini

Leggi su Lapresse.it

degli Istituti Comprensivi ‘Maria’ e ‘Rita Levi’ di(Ancona) è stato al centro dell’incontro pubblico svolto nella serata di ieri in Comune voluto dall’assessore regionale all’Istruzione Chiara Biondi, in accordo con l’amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico regionale. Un momento di confronto aperto “per fare chiarezza – ha detto l’assessore Biondi – in merito ad una scelta che non solo preserva l’integrità e l’autonomia del metodoano, ma offre anche una soluzione razionale e lungimirante”.L’organizzazione Nel disporre il provvedimento che ha determinato, la Giunta regionale ha valutato le caratteristiche logistiche e organizzative di entrambi gli Istituti:, con 421 iscritti nell’anno scolastico in corso, è composto da tre plessi scolastici (Infanzia, Primaria e secondaria di I grado) ed ha un Dirigenza Scolastica ormai in reggenza da diversi anni.