Iltempo.it - Placido e il cast di Eterno Visionario da Mattarella: Oggi per noi è una giornata felice"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2025 Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale Michelee ildel film “”, in occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello. Nel film, uscito al cinema lo scorso novembre, si racconta l'uomo Pirandello, oltre allo scrittore, i suoi tormenti, la sua umanità e il rapporto con la famiglia. Oltre al regista, erano presenti la produttrice Federica Luna Vincenti, il protagonista Fabrizio Bentivoglio e alcuni familiari di Pirandello, Giovanna Carlino, Silvio Pirandello, Stefano Pirandello e Matteo D'Amico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev