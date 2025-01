Unlimitednews.it - Passione ed eccellenza, UniCredit e Ferrari lanciano nuova partnership

MILANO (ITALPRESS) – Durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi presso la sede centrale dia Milano, e che ha visto la partecipazione di Andrea Orcel, CEO del Gruppo, e di Benedetto Vigna, CEO di, sono stati svelati ulteriori dettagli della premiumpluriennale annunciata a settembre 2024. Questa collaborazione unisce due prestigiose aziende italiane in una alleanza basata sull’innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti die i tifosi della ScuderiaHP, con il motto “Legati nella. Uniti nell’” (“Bound by Passion. United in Excellence”).Per celebrare lae ScuderiaHP stanno organizzando un evento congiunto che si terrà a marzo 2025 a Milano, che costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per la, di cui potranno giovarsi la città e la comunità di appassionati di automobilismo.