Oasport.it - Pallanuoto: il Setterosa perde 12-8 con l’Australia nell’ultima partita del girone. Domani la sfida agli USA

Leggi su Oasport.it

Terza, seconda sconfitta per ilnella World Cup diin quel di Alessandropoli. In terra greca le azzurre sono state sconfitte per 12-8 dalnell’ultimo match del primo mini-le ragazze di Carlo Silipo se la vedranno con gli Stati Uniti alle 16.00.che è iniziata subito male per la squadra tricolore: parziale di 5-1 per la compagine oceanica trascinata da una super Andrews autrice di cinque reti. A metà gara il parziale è di 7-2 e laè praticamente terminata. Le azzurre con orgoglio provano a rientrare, ma devono arrendersi con uno scarto di quattro reti.Italia-Australia 8-12Italia: Condorelli, Leone, Di Maria, Gant, Cergol, Giustini, Colletta, Bettini 2, Ranalli 4 (2 rig.), Cocchiere, Papi 1, Sesena, Rosta, Cassarà 1. All.