Oh Canada – I tradimenti recensione | Paul Schrader e Richard Gere cercano la verità nella bugia

La nostradi Oh,– I, il nuovo film del maestrocon, Uma Thurman e Jacob Elordi: un po’ meno rigoroso del solito, ma ancora ossessionato dal rapporto tra colpa e redenzione in un Paese (gli Usa) devastatoIl cinema ha ancora bisogno di? Oh,– I, pur lontano dall’Olimpo delle sue opere più compiute, è forse la risposta. A due anni da Il maestro giardiniere il regista e sceneggiatore del Michigan – a cui dobbiamo film come Taxi Driver, Toro scatenato e Mosquito Coast (tra i tanti) – torna con un film un po’ meno rigoroso e aspro rispetto ai suoi lavori precedenti, ma che riflette ancora sul rapporto tra colpa e redenzione, su come passato e presente dialoghino l’uno con l’altro influenzandosi a vicenda, sul declino della cultura americana (e forse occidentale tutta).