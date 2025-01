Liberoquotidiano.it - Nuova partnership tra Ceramica Rondine e Fattoretto Agency: il design italiano incontra l'innovazione SEO

- Milano, 16 gennaio 2025., realtà di punta nell'ambito della SEO data driven, annuncia con entusiasmo l'avvio di unacon, brand storico e fiore all'occhiello del gruppo Italcer SPA SB. Una sinergia che punta a rafforzare la visibilità online del celebre gruppo industriale, mettendo in luce i valori, la qualità e l'che contraddistinguono le sue collezioni di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato.Nata nel 1961 in Emilia, tra Reggio Emilia e Modena,rappresenta uno degli attori più rilevanti del settore ceramico. Si fonda, del resto, sulla mission di creare prodotti di alta qualità per consumatori, clienti e professionisti dell'architettura, coniugando, bellezza ein un'ottica sostenibile, valori che hanno accompagnato l'azienda per oltre 50 anni di attività.