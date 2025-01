Oasport.it - Nick Kyrgios fuori da tutto: saluta anche il torneo di doppio agli Australian Open

Va in archivio un’edizione amara degliper, che ha fatto il suo ritorno nel circuito ad inizio 2025 dopo un anno e mezzo di assenza per vari problemi fisici. Il padrone di casao, sconfitto nettamente al primo turno in singolare dallo scozzese Jacob Fearnley, è infatti uscito di scena oggidaldimaschile.aveva scelto come partner il suo connazionale e amico Thanasi Kokkinakis, ricomponendo dunque la coppia aussie capace di imporsi nell’Happy Slam del 2022. Il binomioo è sceso in campo quest’oggi a Melbourne per il derby di primo turno contro James Duckworth e Aleksandar Vukic, con l’obiettivo di far divertire il pubblico e provare a togliersi qualche soddisfazione.In realtà l’avventura di questa coppia2025 si è conclusa nel peggiore dei modi, ritirandosi sul punteggio di 7-5 3-2 in favore degli avversari per un infortunio al pettorale di Kokkinakis, che ha preferito non peggiorare ulteriormente il suo problema alzando bandiera bianca nel corso del secondo set e abbandonando ildi