Mister Movie | Avatar | Fuoco e Cenere – James Cameron Promette Coraggio e Sperimentazione

Avatar: Fuoco e Cenere – James Cameron Promette Coraggio e Sperimentazione

Il terzo capitolo della saga di, intitolato: Fire and Ash,di portare il pubblico verso territori inesplorati., maestro dietro questa epica cinematografica, ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo film, sottolineando che il team non teme di intraprendere scelte audaci per mantenere viva la freschezza del franchise.Le Dichiarazioni diIn un’intervista con Empire Magazine,ha sottolineato l’importanza di osare:“Se non fai sceltese, stai sprecando il tempo e il denaro di tutti.”Il regista ha spiegato che il film condurrà gli spettatori verso luoghi “inaspettati, ma meritati”, rompendo le convenzioni e sperimentando con la narrazione.ha ammesso che questa ambizione comporta rischi, ma è essenziale per mantenere alto lo standard creativo della saga.