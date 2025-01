Ilgiorno.it - L’opera di Baj. Un inedito per riviverla

Undi Enrico Baj verrà presentato questa sera a Le Radici e le Ali (corso san Rocco) dall’amico dell’artista Roberto Maria Mascheroni. L’evento è organizzato dall’Ecoistituto Valle del Ticino per introdurre la visita alla retrospettiva in corso a Palazzo Reale con cui Milano sino al 9 febbraio celebra uno dei protagonisti della neoavanguardia nazionale e internazionale. A parlare di Baj con Donatella Tronelli ci sarà Roberto Maria Mascheroni, uno dei venti artisti che nel 1985 realizzò con l’artista una tela di grandi dimensioni intitolata “Arte.Dio.Cucina.Consumo”. Mascheroni porterà per l’occasione, assieme ai suoi ricordi, un’opera di Baj che era parte di quella tela.