Quifinanza.it - L’idrogeno verde ci salverà? All’Abu Dhabi Sustainability Week vantaggi e svantaggi

Leggi su Quifinanza.it

All’interno del ricco – e come spesso accade in questi contesti, retorico – programma dell’Abuche si sta tenendo negli Emirati Arabi si svolge anche il Green Hydrogen Summit: un momento di confronto tra le economie del mondo per provare ad accelerare lo sviluppo delin una serie di settori, in particolare industriali. Il summit riflette chiaramente le ambizioni di Abudi diventare, così come la Tunisia, un hub internazionale per lo sviluppo delgreen.La Commissione europea ha deciso di investire sulper agevolare il processo di decarbonizzazione e anche l’Italia, un po’ a sorpresa, si sta posizionando. Ma cosa sappiamo di questa tecnologia? Quanti interessi, economici, sta generando attorno a sé? Qualipresenta e quali rischi invece rischia di farla arrancare o, peggio, schiantare?Idrogeno, il nuovo obiettivo degli EmiratiIl Green Hydrogen Summit in occasione dell’Abuha l’obiettivo dichiarato di sbloccare opportunità di investimento, implementare modelli finanziari sostenibili e far fare quel salto di qualità che in molti si attendono dalper contribuire concretamente a strategie di sviluppo sostenibile.