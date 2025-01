Dilei.it - La Regina Maxima d’Olanda osa in total red (e non sbaglia)

Dov’è finita Carmen Sandiego? A giudicare dall’ultimo look della, pare che si trovi in Olanda e goda di ottima salute, proprio come il suo stile. Cappotto lungo, cappello a falda larga, tacchi a spillo: tutto rigorosamentered. La nostra non ha paura di osare e lo ha dimostrato in più occasioni – talvolta rischiando di toppare – e il suo nuovo look ne è una dimostrazione. Il rosso è, inoltre, uno dei suoi colori preferiti.in rosso, i dettagli del lookCome sempre dalla parte della sostenibilità, lo scorso mercoledì laha visitato il centro innovazione e stoccaggio della barbabietola da zucchero della Royal Cosun a Dinteloord. Vincitrice del Premio King Willem I nella categoria Large Company, si tratta di una cooperativa agricola che opera a livello internazionale e che propone un modello di fatturato “a prova di futuro”.