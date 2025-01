Lettera43.it - La Luna fra i siti patrimonio dell’umanità a rischio: timori per i viaggi commerciali

Anche laè un. Lo ha certificato il World Monuments Fund, organizzazione no-profit con sede a New York, che ha aggiornato dopo tre anni l’elenco di tutti ivulnerabili sulla Terra, estendendo il raggio d’azione anche al cosmo. Preoccupano infatti i continui, spinti dal successo di aziende private come SpaceX e Blue Origin, che possono portare a saccheggi e distruzione dei luoghi simbolo delle conquiste degli astronauti e agli oggetti che hanno lasciato sulla superficie. «Mancano gli adeguati protocolli di conservazione», ha detto la presidente e Ceo del WMF Bénédicte de Montlaur. «I rischi sono in aumento». La lista 2025 comprende Gaza e l’Ucraina per le guerre, ma anche l’isola del Mozambico per la minaccia costante dell’erosione costiera.