La devastazione degli incendi vista dall'alto: le case dei vip in riva all'oceano distrutte dalle fiamme

(askanews) – Le impressionanti immaginidelle ville di lusso sulla spiaggia di Malibu ridotte in cenereo di Palisades lungo la Pacific Coast Highway in California. Una spianata grigia e nera di fronte al mare blu, con dietro le colline bruciate.in California, gli appelli social delle star guarda le foto I devastantiche per giorni hanno distrutto diverse aree di Los Angeles hanno dato una tregua ai vigili del fuoco grazie al calo dei venti. Secondo gli esperti meteorologi del National Weather Service, le brezze provenientia costa porteranno la necessaria umidità nei prossimi giorni, contribuendo allo spegnimentoultimi focolai.