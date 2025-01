Ilrestodelcarlino.it - Imbrò è un cecchino, la Vuelle non sbaglia

Elachem 82 Carpegna Prosciutto 93 ELACHEM: Leardini 17, Taflaj 2, Oggioni, Mack 20, Galassi 7, Strautmanis 9, Tedoldi, Smith 14, Rossi 7, Peroni 6. All. Pansa.CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 2, Cornis ne, Stazi ne, Maretto 16,28, De Laurentiis 6, King 13, Bucarelli, Zanotti 3, Ahmad 25. All. Leka. Arbitri: Moretti, Cheriscla e Picchi. Note: 28-27, 50-57, 66-77. Tiri liberi: Vigevano 12/17, Pesaro 11/11. Tiri da 3 punti: Vigevano 8/25 , Pesaro 14/32. Rimbalzi: Vigevano 30, Pesaro 33. Fallo tecnico a Pansa. Spettatori: 2.000. Deflagra la bomba-, per la prima volta immarcabile come ce lo ricordavamo quando, come tutti i tiratori nelle serate benedette, vede il canestro come una vasca da bagno. Ne mette 28 il capitano (con 7/9 da tre) ed è lui a spaccare in due una partita che poteva diventare insidiosa, perché di nuovo affrontata a ranghi ridotti, con Lombardi sempre preda dell’influenza e Petrovic che, nonostante la combattività, non ha ancora ritrovato il passo giusto.