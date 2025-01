Bollicinevip.com - Il ‘guru della moda’ entra al Grande Fratello: avrà un confronto con Lorenzo Spolverato

uncon il gurumoda, quando entrerà alIl gurumoda entrerà alper avere unconDopo aver sentito parlare per settimane del presunto flirt dicon un gurumoda a quanto pare assisteremo ad un loro faccia a faccia alal(Screen video Mediaset Infinity)Stando ai rumors, infatti, Saro Mattia Taranto dopo aver confermato che c’è stato un bacio tra lui e il modello milanese entrerà nella casa più spiata d’Italia per avere uncon il gieffino. Quando succederà? Durante la 23esima puntata del reality, in onda stasera su Canale 5.Su Chi Magazine si legge: “Tutti aspettavano questo momento e finalmente possiamo dirvi che nella puntata di giovedì 16 gennaioincontrerà il misterioso “gurumoda”.