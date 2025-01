I miglioramenti di Evan Mobley sono quelli dei Cavs

Leggi su Ultimouomo.com

Le prime dieci partite della carriera dierano state così impressionanti per maturità e impatto difensivo da farci immediatamente scrivere un articolo su di lui, nonostante non fosse passato neanche un mese dal suo debutto in NBA. Negli ultimi tre anni miritrovato spesso a pensare di scrivere di nuovo su di lui per analizzare come e se era migliorato da quello sfolgorante debutto, ma nonmai riuscito a trovare il momento giusto. Negli ultimi tre anni infattiè sembrato non progredire mai dal livello già alto da cui era partito, e a me restava la sensazione che ci fosse niente di nuovo da dire.La crescita di un giocatore in NBA non è mai lineare, e quella diè stata per certi versi unica nel suo genere. I numeri del giovane lungo californianostati pressoché identici nei suoi primi tre anni di carriera: si è attestato su un livello di rendimento complessivo medio-alto, con picchi di assoluto dominio nella metà campo difensiva e lampi di efficacia offensiva, che però sotto coach JB Bickerstaff nonmai stati davvero continui.