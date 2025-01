Davidemaggio.it - Goldrake U si sposta ancora

Tre puntate, tre collocazioni diverse perU (titolo originale “Grendizer U”). Il finale del reboot della serie animata degli anni Settanta, Ufo Robot, è anticipato a domani, venerdì 17 gennaio alle 21.20 su Rai 2.Dopo il riscontro positivo, a sorpresa, del debutto il giorno dell’Epifania, è stato deciso di proseguire su Rai 2 (e non su Rai Gulp) la messa in onda diU ma in un’altra collocazione. Il secondo appuntamento, in onda domenica scorsa, è però crollato negli ascolti. La terza e ultima puntata cambia così nuovamente serata lasciando il dì festivo alle serie 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star e sostituendo il previsto film Il Sesso degli Angeli, con Leonardo Pieraccioni.Domani in prima visione assoluta saranno trasmessi gli ultimi cinque episodi: “Le tenebre inseguono la luce”, “Mazinga X”, “Un fiore da proteggere”, “L’ultimo inganno”, “Per il pianeta terra”.