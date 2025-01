Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini mette in vendita i suoi cimeli: dai costumi alle scarpe. “Il ricavato ad Abeo, vi aspetto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verona, 16 gennaio 2025 – “Domani, venerdì 17 gennaio, apriremo sul mio profilo kikkafede88 su Depop una raccolta fondi doverò inpraticamente un pezzo della mia vita tra sport,, cuffie, occhialini, giacche, cappotti,.tante. E sono contentissima perché tutto il, tutto tutto tutto, andrà in beneficenza, sarà devoluto ad, una realtà che io veramente ho a cuore da tanti anni. Poi abitando a Verona si sente tantissimo, soprattutto qui sul territorio”. È l’appello lanciato da Instagram da. Ha condiviso un video in cui si spiega cos’è. Si tratta di un’associazione di volontariato che dal 1988 segue i bambini malati di cancro e le loro famiglie; supporta moralmente e materialmente chi non ne ha le possibilità offrendo, oltre agli appartamenti in uso gratuito, attività ludiche e che possono essere utili se non necessarie per il recupero della vita sociale.