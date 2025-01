Ilgiorno.it - È morta Angela, l’anziana ustionata in casa: non chiese aiuto “per non disturbare” ma qualcosa non torna

Sirone (Lecco), 16 gennaio 2025 –se n’è andata, senzaoltre nessuno, come desiderava lei. Èla donna di 85 anni di Sirone, che sabato scorso era stata ricoverata per una grave ustione alla schiena. Se l’era procurata almeno sette giorni prima, senza però che avesse chiesto: “Non volevonessuno”, aveva spiegato ai medici del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic e ai carabinieri che le avevano chiesto perché. L’85enne, una pensionata vedova, che aveva compiuto gli anni solo il 27 dicembre, aveva raccontato che, mentre passava vicino al camino, una scintilla le aveva bruciato gli abiti che indossava. Non se n’era accorta subito, i vestiti si erano incendiati lentamente e lei non riusciva a realizzare da dove provenisse il forte calore che avvertiva, almeno fino a quando le fiamme non le sono divampate addosso.