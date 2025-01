Ilrestodelcarlino.it - Doppio furto in Comune a Cesena, denunciati una 18enne e il fratello minorenne

, 16 gennaio 2025 – Sono una ragazza di 18 anni e suoappena quattordicenne gli autori di due incursioni notturne negli uffici dell’anagrafe deldiin piazza del Popolo. Sono stati identificati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di, ei n concorso per i reati die tentatoaggravato”, perpetrati nella notti del 24 dicembre scorso e del 4 gennaio scorso in municipio. Martedì pomeriggio, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia die i carabinieri delegati dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno proceduto alla restituzione dei due notebook, con tutti gli accessori, al responsabile dell’ufficio anagrafe del. Nel primo episodio, avvenuto nella notte della vigilia di Natale, i due ragazzi , dopo aver forzato la porta d’ingresso e aver messo a soqquadro tutti gli uffici, hanno rovistato tra cassetti e armadi e si sono allontanati con qualche centinaia di euro in contanti e due notebook, completi dei relativi zaini/custodia e altri oggetti di cancelleria.