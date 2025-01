Sport.quotidiano.net - Divisione 2: stasera al PalaAustria. È tempo di derby. Arriva l’Argentario

Leggi su Sport.quotidiano.net

BASKETE’dimaremmano nel girone di2 di basket che oppone due formazione dalle diverse aspettative e dai diversi obiettivi.alle 21.15 aldi Grosseto la Pallacanestro Grosseto ospitaper la prima giornata del girone di ritorno del torneo: grossetani a quota 22 punti e terzi in classifica, santostefanesi invece penultimi con soli 4 punti. Squadre in campo a distanza di pochi giorni per un anticipo importante. Una specie di testacoda, che però non sarà scontato visto come si tratta di una partita molto sentita. All’andata, la prima di campionato, i grossetani di coach Lucas Ingenito si imposero con autorità al Pispino.potrebbe essere un’altra sfida anche se la Pallacanestro Grosseto si presenta a questo appuntamento forte della vittoria nel turno scorso contro Sancat Firenze, mentreaveva perso contro Chianti Basket di oltre trenta punti.