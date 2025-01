Lapresse.it - Cile, a Santiago sfila una marionetta alta sette metri

E’ andato in scena ala Mil Festival, in, lo spettacolo di marionette diretto dalla compagnia francese l’Homme Debout che ha come protagonista un enorme pupazzo alto. “Mo e la giacca rossa” ha come protagonista la scultura di vimini e racconta la storia di un ragazzo in fuga dalla guerra in un viaggio immaginario.La trama racconta i sogni di Mo, la sua famiglia e i compleanni ma un incubo lo risveglia, liberando un nastro rosso in tutta la città in una storia di speranza e resilienza. La compagnia teatrale è specializzata in opere con pupazzi giganti scolpiti. Alla rappresentazione teatrale hanno assistito centinaia di persone.