Ilfattoquotidiano.it - Caso Ramy, mi sembra eccessiva questa mobilitazione persino violenta

di Davide TrottaIldiporta al centro della riflessione un dibattito, che si fa specchio dei tempi e allunga più di qualche ombra “sinistra”. Premessa: la morte di una persona, qualunque sia la sua nazionalità, dovrebbe suscitare cordoglio unanime, non già diventare occasione per monopolizzare la discussione a destra o sinistra.Eppure, appare evidente il tentativo di costringere il dibattito sul filo dell’abusata contrapposizione evocata, che non arispecchia le forze in campo nello scacchiere politico. Pertanto forze dell’ordine, che assolvono al proprio incarico,no configurarsi nel dibattito quali feroci attivisti di estrema destra, neppure dotati del luminoso dono del vaticinio, come se da un inseguimento si potesse capire in un battibaleno la nazionalità dei fuggitivi.