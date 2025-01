Ilrestodelcarlino.it - Caso Legari, l’arrestato si difende: “Non c’entro con l’omicidio”

Modena, 16 gennaio 2025 – “Io non l’ho ucciso e neppure ho spostato il suo furgone. Gli ho dato la somma concordata per i lavori e l’ho salutato intorno alle 18. Quando sono tornato, non c’era più e mi sono preoccupato”. Interrogato davanti al giudice Pini Bentivoglio, al pm Francesca Graziano e all’avvocato di fiducia Edoardo Salsi del foro di Modena Alex Oliva, il 38enne sassolese accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito della scomparsa dell’imprenditore edile Salvatore, visto l’ultima volta il 13 luglio del 2023 nel cantiere di Lesignana, proprio nella proprietà dell’indagato. Oliva ieri ha fornito la propria versione dei fatti all’autorità giudiziaria, dichiarandosi estraneo e innocente in merito agli episodi contestati e quindi alle accuse di omicidio e occultamento di cadavere.