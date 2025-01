Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese in fiducia e ora cresce l’attesa per il Pescara. Masetti: "Meglio di così l’avventura non poteva iniziare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoria che vale oro quanto pesa, quella centrata dallaa Campobasso. Fa bene il tecnico bianconero Alessandro Formisano a tenere a bada l’entusiasmo, ché il cammino è ancora lungo e irto di ostacoli (domenica alle 15 a pestare l’erba del Comunale sarà il). Ma se alle soglie della ventitreesima giornata le zebrette sono lassù, in piena zona play off (nono posto con 29 punti all’ativo) e ci sono meritatamente, significa che la squadra ha tutte le carte in regola per tenersi stretta laC e perché no sognare un po’. Non ha portato a scossoni il cambio in panchina e anche il mercato – che ha pure registrato la partenza niente meno che di Antonio Boccadamo – sembra non aver scalfito la scorza dei bianconeri. I tre nuovi innesti,, arrivato e subito in campo con la maglia titolare, Nardi entrato a gara in corso, ed Ercolani, subentrato nei minuti finali, hanno subito dimostrato di essere ottimi elementi, congeniali alla causa bianconera.