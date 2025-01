Ilfattoquotidiano.it - Brad Pitt commenta la truffa alla donna convinta di avere una relazione con lui: “È terribile. Non rispondete a messaggi di attori che non hanno un profilo social”

Ha creduto per mesi di essere fidanzata condaltore attraverso foto e video realizzati con l’Intelligenza Artificiale. Nel frattempo, l’ingannatore, sempre fingendosi il divo hollywoodiano, chiedeva i soldi necessari a guarire da un fantomatico tumore ai reni. Così, unafrancese di 53 anni, identificata con il nome di Anne, ha prima lasciato il marito milionario, poi ha perso gli 830 mila euro che aveva ricevuto dseparazione. La sua storia, ora, ha fatto il giro del mondo ed è arrivata fino al vero, che hato una vicenda che lo vede coinvolto indirettamente.“Èche itori si approfittino del forte legame tra fan e celebrità – le parole di un portavoce del celebre attore riportate da E!News -. Questo è un promemoria importante, che ricorda a tutti di non rispondere aionline, specialmente da parte diche non sono presenti suinetwork”.