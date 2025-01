Lapresse.it - Bologna Città 30, in un anno dimezzate le vittime e nessun pedone ucciso

Crolla il numero delle persone decedute per incidenti stradali, che praticamente si dimezzano (sono 10, il 49% in meno), toccando su base annua il minimo storico dal 2013 a oggi (salvo il periodo Covid a mobilità limitata). Inoltre, per la prima volta dal 1991 (il dato Istat più vecchio disponibile a livello cittadino),a persona a piedi è stata uccisa sulle strade di: sono infatti 0 i pedoni deceduti, e si riducono del 16% quelli investiti. Sono i dati del primo bilancio di30, diffusi dal Comune, a undall’entrata in vigore del provvedimento che impone il limite di velocità a 30 chilometri orari su gran parte del territorio dellafelsinea. I dati su spostamenti e incidentiIn particolare, calano gli incidenti stradali (di oltre il 13%) e i feriti (di poco più dell’11%), con miglioramenti ancora più consistenti sulle radiali (che superano, rispettivamente, il -16% e il -19%).