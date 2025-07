Raffiche di vento oltre i 70km h danni nel Torinese | le zone colpite e le raccomandazioni dei comuni

Il pomeriggio di martedì 8 luglio nel Torinese è stato segnato da intense raffiche di vento, con velocità superiori ai 70 km/h che hanno causato danni e disagi. Le zone più colpite includono Alenia e via Pietro Giuria, dove si sono registrate raffiche fino a 76 km/h. La situazione ha spinto i comuni a diffondere raccomandazioni per garantire la sicurezza dei cittadini. È importante restare informati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare queste condizioni meteorologiche estreme.

Il pomeriggio di martedì 8 luglio sul Torinese è caratterizzato dal forte vento. Secondo Centro meteo Piemonte, il capoluogo è sferzato da raffiche di Foehn molto forti, anche superiori a 70 kmh. Si parla di una raffica di ben 76 kmh in zona 'Alenia' e 71 kmh in via Pietro Giuria. A Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: raffiche - vento - torinese - oltre

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un forte grecale si prepara a colpire la Toscana, portando con sé un'allerta meteo gialla.

Raffiche di vento oltre i 70km/h, danni nel Torinese: le zone colpite https://ift.tt/LjsZiYv Vai su X

Annullato, martedì 8 luglio, il concerto di Baustelle e di Lucio Corsi al Flowers festival di Collegno. Le raffiche di vento che oggi hanno superato nel Torinese i 70 chilometri orari mettono a rischio la sicurezza del palco, ritenuto quindi inagibile. Una delusione p Vai su Facebook

Raffiche di vento oltre i 70km/h, danni nel Torinese: le zone colpite e le raccomandazioni dei comuni; Raffiche di vento oltre 70 Km/h: annullato il concerto di Baustelle e di Lucio Corsi. Alberi caduti; Torino, Piossasco, Orbassano, Collegno, Volpiano, Avigliana: raffiche di forte vento con alberi caduti e pericolanti.

Raffiche di vento oltre i 70km/h, danni nel Torinese: le zone colpite - Secondo Centro meteo Piemonte, il capoluogo è sferzato da raffiche di Foehn molto forti, anche superiori a 70 km/h. Da torinotoday.it

Maltempo Piemonte: raffiche di vento, alberi abbattuti e disagi nel Torinese - Il vento soffia forte su Torino e su tutto il Torinese. Scrive informazione.it