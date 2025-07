Narni la segnalazione | segnale ignorato nascosto dalla vegetazione | cosa accade allo Scalo

A Narni Scalo, alcuni automobilisti ignorano il segnale di obbligo di svolta a destra all’uscita dal parcheggio vicino alla zona commerciale di via Tuderte, nascosto dalla vegetazione. Questa situazione può mettere in pericolo la circolazione e creare confusione tra i conducenti. Quali sono le ripercussioni di questa inosservanza e come si può intervenire per migliorare la sicurezza?

A proposito di segnali che non vengono rispettati, alcuni lettori ci segnalano un'altra situazione che si verifica a Narni Scalo. Si tratta dell'obbligo di svolta a destra che c'è per chi esce dal parcheggio situato all'altezza della zona commerciale di via Tuderte. Quella, per intenderci. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

