Incontri con l’autore e con il vino | giovedì 10 luglio Alessia Gazzola

Tra atmosfere di vino e parole, l'estate a Lignano si accende con la 27^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da storie appassionanti e sapori autentici, sotto il cielo stellato del Parco del Mare. Giovedì 10 luglio, Alessia Gazzola ci invita a un dialogo che promette emozioni, arricchito dalla magia del buon vino e della letteratura. Prepariamoci a vivere un evento indimenticabile.

Prosegue la 27^ edizione degli Incontri con l'autore e con il vino, la rassegna promossa dall' Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall'enologo Michele Bonelli. Giovedì 10 luglio, alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, nel cuore di Lignano Pineta, Alessia Gazzola presenta – in dialogo con Laura Pagliara – Miss Bee e il fantasma dell'ambasciata (Longanesi), il terzo capitolo della serie giallo-rosa ambientata nella Londra degli anni Venti e con protagonista Beatrice Bernabò, soprannominata Miss Bee.

