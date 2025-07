Barca svizzera resta troppo in Italia senza dichiarazione | scatta il sequestro per contrabbando

Le autorità italiane intensificano i controlli sulle imbarcazioni svizzere, sospettate di restare troppo a lungo in Italia senza le dovute dichiarazioni. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane sono impegnate in ispezioni mirate presso cantieri nautici sul Lago di Lugano e sul Lago Maggiore, con l’obiettivo di contrastare il contrabbando e tutelare il rispetto delle normative. Scopriamo cosa rischiano queste barche e le possibili conseguenze.

