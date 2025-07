Una Notte al Monte dei Cappuccini | Club Silencio trasforma il Museo della Montagna in un' esperienza unica

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra le meraviglie del Monte dei Cappuccini: il Museo Nazionale della Montagna si trasforma in un palcoscenico di emozioni, unendo cultura, musica e panorami mozzafiato. Giovedì 17 luglio, Club Silencio ti invita a "Una Notte al Monte dei Cappuccini", dove ogni istante diventa un viaggio sensoriale nel cuore di Torino. Un evento esclusivo che lascerà il segno nella tua memoria, e non vediamo l’ora di condividere questa magia con te.

A Torino una serata magica e insolita che unisce cultura, musica e panorami mozzafiato. Giovedì 17 luglio, Club Silencio organizza "Una Notte al Monte dei Cappuccini" al Museo Nazionale della Montagna, promettendo un'esperienza sensoriale - secondo il suo format innovativo "Una Notte al Museo" -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

