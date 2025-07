Offerte di lavoro bandi per oltre 180 posti nella sanità piemontese | i concorsi aperti

Se sei alla ricerca di nuove opportunità nel settore sanitario piemontese, questa è la tua occasione! L’assessore Federico Riboldi annuncia i nuovi bandi di Azienda Zero, con oltre 180 posti disponibili grazie allo scorrimento delle graduatorie. Un’opportunità imperdibile per chi desidera contribuire al sistema sanitario regionale e fare la differenza. Scopri tutti i dettagli e preparati a candidarti per uno dei tanti ruoli in palio, perché il tuo futuro professionale potrebbe cambiare oggi stesso.

L’assessore alla Sanità Federico Riboldi annuncia i nuovi bandi di Azienda Zero che sono stati aperti con l’obiettivo, grazie allo scorrimento delle graduatorie, di coprire il fabbisogno delle aziende sanitarie piemontesi e registrato dall’Osservatorio Regionale pari a 184 unità così suddivise. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Proseguono i #concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale da destinare alla #sanità piemontese. I nuovi bandi aperti da Azienda Zero consentiranno, grazie allo scorrimento delle graduatorie, di coprire il fabbisogno di 184 unità. Vai su X

