VIDEO| Calopinace cinqu anni i cunti e simu ancora senza ponti

Dopo cinque anni di promesse e attese, il ponte sul Calopinace rimane un simbolo di insoddisfazione e immobilismo. I comitati di quartiere Ferrovieri-Pescatori e Torre Lupo non si arrendono: continuano a denunciare lo stallo che rallenta il progresso della loro comunità . Con l’arrivo delle travi celebrato dall’amministrazione, resta da capire se questa sarà finalmente la svolta tanto attesa o solo un’ulteriore pausa nel lungo countdown verso il completamento.

Hanno tanto da denunciare e presto potrebbero farlo anche in altre sedi, ma intanto i comitati di quartiere Ferrovieri-Pescatori e Torre Lupo continuano a far sentire delusione e indignazione per lo stallo infinito del ponte sul Calopinace. L'arrivo delle travi celebrato dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

