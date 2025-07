Controlli anti bivacco in spiaggia e nelle ex colonie | identificate 25 persone

In un’azione decisa per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, i Carabinieri della compagnia di Riccione, insieme alla Polizia intercomunale di Riccione-Misano-Coriano, hanno condotto controlli anti bivacco su spiagge e aree delle ex colonie, identificando oltre 25 persone. Tra queste, alcune già note alle forze dell’ordine. Un passo importante verso una stagione più sicura e ordenata, rafforzando il senso di comunità e rispetto per tutti.

