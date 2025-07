Ennio Morricone a Lucio Dalla | tributi suggestivi per la prima edizione di Summer Candle

Preparatevi a un viaggio sensoriale unico nel suo genere: Ennio Morricone rende omaggio a Lucio Dalla in un tributo suggestivo per la prima edizione di Summer Candle, un evento che trasformerà Reggio Calabria in un palcoscenico magico sotto le stelle. L’Oasi Club, con la sua atmosfera incantata, accoglierà il 18 e il 31 luglio 2025 due serate indimenticabili di musica, luce e danza, in un abbraccio tra passato e presente. Due date, due omaggi…

Un debutto assoluto a Reggio Calabria, in una delle location più suggestive del territorio. Il 18 e il 31 luglio 2025, l’Oasi Club ospiterà la prima edizione di Summer Candle, un evento capace di coniugare musica, luce, danza e paesaggio in un’unica esperienza immersiva. Due date, due omaggi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: edizione - prima - summer - candle

A Pomarance la prima edizione di “E fu cinema!” con Riccardo Scamarcio e David Riondino - A Pomarance si svolge la prima edizione di "E fu cinema", un evento dedicato al mondo del cinema con la partecipazione di volti noti come Riccardo Scamarcio e David Riondino.

Quando incontriamo un signor Basso come questo è amore a prima vista. Ecco un @fender precision del 74 in tutto il suo splendore ! @mattiapirera @peppe_ciampi @_mattia_mazzeo #concert #music #live #italy #livemusic #love #rock #instagood #picofthe Vai su Facebook

Ennio Morricone a Lucio Dalla: tributi suggestivi per la prima edizione di Summer Candle il 18 e 31 luglio 2025; Reggina: arrivata l’ufficialità per Luca Ferraro; Riunione a Palazzo Alvaro del CdA della “Dante Alighieri”.