Terni intemperanze a Borgo Bovio | denunciato dopo un litigio

Un esempio di impegno e fermezza nella tutela della sicurezza cittadina, dimostrando come le forze dell’ordine siano sempre pronte a intervenire per prevenire e reprimere comportamenti antisociali. Dopo un weekend intenso di controlli, la polizia di Stato si è concentrata su Borgo Bovio, dove un litigio ha portato alla denuncia di una persona. L’operazione è...

Ottantanove persone identificate e sessantaquattro veicoli controllati. E’ il bilancio diffuso dalla polizia di stato dopo l’ultimo weekend di controlli. Gli agenti operano in risposta agli episodi di microcriminalità, avvenuti in alcune delle vie più frequentate del centro. L’operazione è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

